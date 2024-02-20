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AK Parti'den Hüsnü Şenlendirici sürprizi! Bakın nereden aday gösterildi! Seçilmesi kesin

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AK Parti'den Hüsnü Şenlendirici sürprizi! Bakın nereden aday gösterildi! Seçilmesi kesin

AK Parti yerel seçimin sürprizlerinden birini yaptı. Bugüne kadar ismi hiç geçmeyen ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, birinci sıradan aday gösterildi...

AK Parti'den Hüsnü Şenlendirici sürprizi! Bakın nereden aday gösterildi! Seçilmesi kesin

Türkiye'de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı... Siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

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AK Parti'den Hüsnü Şenlendirici sürprizi! Bakın nereden aday gösterildi! Seçilmesi kesin

AK Parti’nin merakla beklenen meclis üyeliği aday listeleri de YSK’ya son teslim gününde netleşti.

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AK Parti'den Hüsnü Şenlendirici sürprizi! Bakın nereden aday gösterildi! Seçilmesi kesin

İzmir’in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici AK Parti tarafından 1.sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.

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AK Parti'den Hüsnü Şenlendirici sürprizi! Bakın nereden aday gösterildi! Seçilmesi kesin

İzmir Büyükşehir Meclis üyesi de olacak

Şenlendirici, birinci sıradan Bergama Belediye Meclis üyesi seçilmesi halinde, doğrudan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi de seçilmiş olacak.

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