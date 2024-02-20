AK Parti'den Hüsnü Şenlendirici sürprizi! Bakın nereden aday gösterildi! Seçilmesi kesin
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AK Parti yerel seçimin sürprizlerinden birini yaptı. Bugüne kadar ismi hiç geçmeyen ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, birinci sıradan aday gösterildi...
Türkiye'de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı... Siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.
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AK Parti’nin merakla beklenen meclis üyeliği aday listeleri de YSK’ya son teslim gününde netleşti.
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İzmir’in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici AK Parti tarafından 1.sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.
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İzmir Büyükşehir Meclis üyesi de olacak
Şenlendirici, birinci sıradan Bergama Belediye Meclis üyesi seçilmesi halinde, doğrudan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi de seçilmiş olacak.
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