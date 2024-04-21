BIST 9.693
DOLAR 32,50
EURO 34,69
ALTIN 2.499,53

AK Parti'den CHP'ye geçti! Yeni başkan araçları böyle sergiledi: İsraf...

|
AK Parti'den CHP'ye geçti! Yeni başkan araçları böyle sergiledi: İsraf...

Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Denizli Büyükşehir Belediye'sinde 'tasarruf tedbirleri' uygulanmaya başlandı. Bir kısmı lüks olan 45 aracın, ihtiyaç fazlası olarak belediye tarafından kiralandığını duyuran yeni başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, söz konusu araçları kent meydanında sergiledi.

AK Parti'den CHP'ye geçti! Yeni başkan araçları böyle sergiledi: İsraf...

Denizli'de 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti'den CHP'ye geçti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilk iş olarak 'tasarruf tedbirleri' uygulamaya başladı.

17
AK Parti'den CHP'ye geçti! Yeni başkan araçları böyle sergiledi: İsraf...

Araçları meydanda sergiledi

Bir kısmı lüks olan 45 aracın, ihtiyaç fazlası olarak belediye tarafından kiralandığını duyuran Başkan Çavuşoğlu, söz konusu araçları 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda sergiledi.

27
AK Parti'den CHP'ye geçti! Yeni başkan araçları böyle sergiledi: İsraf...

Belediyenin kiraladığı araçların kent meydanında sergilenmesine Denizlili vatandaşlar hem şaşırdı hem de ilgi gösterdi.

37
AK Parti'den CHP'ye geçti! Yeni başkan araçları böyle sergiledi: İsraf...

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "İsrafın fotoğrafı" diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

47