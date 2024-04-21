AK Parti'den CHP'ye geçti! Yeni başkan araçları böyle sergiledi: İsraf...

Araçları meydanda sergiledi

Bir kısmı lüks olan 45 aracın, ihtiyaç fazlası olarak belediye tarafından kiralandığını duyuran Başkan Çavuşoğlu, söz konusu araçları 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda sergiledi.