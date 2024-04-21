AK Parti'den CHP'ye geçti! Yeni başkan araçları böyle sergiledi: İsraf...
Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Denizli Büyükşehir Belediye'sinde 'tasarruf tedbirleri' uygulanmaya başlandı. Bir kısmı lüks olan 45 aracın, ihtiyaç fazlası olarak belediye tarafından kiralandığını duyuran yeni başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, söz konusu araçları kent meydanında sergiledi.
Denizli'de 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti'den CHP'ye geçti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilk iş olarak 'tasarruf tedbirleri' uygulamaya başladı.
Araçları meydanda sergiledi
Bir kısmı lüks olan 45 aracın, ihtiyaç fazlası olarak belediye tarafından kiralandığını duyuran Başkan Çavuşoğlu, söz konusu araçları 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda sergiledi.
Belediyenin kiraladığı araçların kent meydanında sergilenmesine Denizlili vatandaşlar hem şaşırdı hem de ilgi gösterdi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "İsrafın fotoğrafı" diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;