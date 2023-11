AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerde öne çıkan isimler kimler! Selçuk Bayraktar sürprizi...

AK Parti'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sonuçları an be an canlı olarak gördü. Bugün Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. MYK'da aynı zamanda bugüne kadar yapılmış anketler de masaya yatıracak. İşte temayül yoklamasında İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde öne çıkan isimler...