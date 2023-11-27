AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerde öne çıkan isimler kimler! Selçuk Bayraktar sürprizi...
AK Parti 81 ilde 150 bin civarındaki teşkilat üyesinin katılımıyla 31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk sırada kim çıktı? Sürpriz isimlerin öne çıktığı iller hangileri? Hangi belediye başkanları yeni dönemde tekrar aday gösterilecek? İşte kulislere sızan AK Parti temayül yoklaması sonuçları...
AK Parti'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sonuçları an be an canlı olarak gördü. Bugün Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. MYK'da aynı zamanda bugüne kadar yapılmış anketler de masaya yatıracak. İşte temayül yoklamasında İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde öne çıkan isimler...
Temayülde AK Partililere neler soruldu?
AK Parti, temayül yoklamasında oy kullanacak teşkilat mensuplarına AK Partili belediyeler için ve muhalefetin yönetimindeki belediyeler için ayrı ayrı sorular hazırladı. AK Partili belediyeler için sorulan sorularda,
- Belediye hizmetleri yönünden nasıl buluyorsunuz?
- Halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz?,
- Teşkilat ilişkileri yönünden nasıl buluyorsunuz?
- Partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz?
- Ve Belediye başkanının yeniden aday gösterilmesini ister misiniz?
AK Parti için 2 muhalefet için 3 isim önerisi...
Öte yandan formun altında yer alan açık uçlu olarak teşkilattan belediye başkan adayı olarak kimi görmek istediklerini de yazmaları talep edildi. İki aday önerisi alacakları ve bu adayların da tercih sıralarının da dikkate alınacağı ifade ediliyor. Muhalefetin yönetimindeki belediyeler için 3 aday önerisi istendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçları anında gördü
Genel başkan yardımcıları, MKYK, MYK üyeleri ve Milletvekillerinin tamamının 81 ilde görev aldığını belirten Mehmet Ali Yavuz, "Temayül yoklaması aday belirlemede bir ölçüt. Dün, temayülün son bulması ile tüm sonuçlar 16.00'da sitemde toplandı. Cumhurbaşkanımız da sonuçları 16.00 itibariyle gördü. Yaklaşık 150 bin kişi oy kullandı, Ankara'da da 5 bini aşkın teşkilat mensubu oyunu kullandı. Temayül yoklaması ile teşkilat mensupların görüşünü almış olduk" diye konuştu.