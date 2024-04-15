AK Parti'de istifa etmeme hastalığı var

AK Parti, yerel seçimde başarısız oldu.

Fakat bu sorumluğu üzerine alarak istifa ediyorum diyen kimse olmadı. Ben iyi bir teşkilatçı değilim, daha iyi olanlar gelmeli AK Parti’ye hizmet etmeli diye düşüneni görmedim, duymadım.

Hatta o yanlış anket verilerini sunanlar bile sorumluluk almadı.

Başarısızlığı kimse kabul etmiyor. Oysaki bu sorumluluğunu alabilecek cesur kadrolar kazananlar olacak. Kaybettiklerini kabul etmeyenler daha fazla kaybetmeye devam edecek.

Siyaset cesurların işidir.

13 Nisan Cumartesi günü Sultanahmet Meydanında Gazeteci/ TV 100 Yorumcusu ve Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ve Hasan Yavuz Bakir öncülüğünde Filistin’de öldürülen gazeteciler için iki günlük aralıksız yayın yaparak "Filistinli Gazeteciler için nöbetteyiz' dedi. Bizde pek çok gazeteci meslektaşımızla destek verdik.

BAYKAR’ı Zengin Eden Erdoğan’mı?

Baykar’a “Erdoğan’a yakın olmasaydınız bu kadar para kazanır mıydınız?”

Baykar İmzaladıkları sözleşmelerin yüzde 97,5’u ihracat kaynaklı.

Gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde edilenler.

Rahmetli Özdemir Amca’nın kendi öz kaynaklarıyla yürüttüğü projeleri bugün de oğulları öz kaynaklarıyla yürütüyor.

Erdoğan’a yakınlıkla değil.

Baykar’ı hedefe koymak yerine, Baykar’a yaptıklarından dolayı övgü yapmak gerekmez mi?

Mesele Baykar değil, mesele Erdoğan’dır.

İYİ Parti’de Varoluşsal Sancılar

3 Mart 2023’te Altılı Masa’dan ayrılan Meral Akşener “Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız” demişti.

Üzülerek ifade ediyorum ki tarih oldu.

31 Mart 2024 Yerel seçimlerindeki olağanüstü başarısızlık sonunda olağan üstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

Dikkatinizi çekerim, istifa etmedi.

Yine de geçte olsa yerinde verilmiş bir karar.

14 Mayıs’ta yüzde 9,9 oy oranına sahip İYİ Parti 31 Mart seçiminde yüzde 4,76’ya geriledi.

10 ay gibi kısa bir sürede İYİ Parti’nin erimesinde böyle bir siyasi yıkımın yaşanmasında; Akşener ile İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nda (GİK) alınan ‘özü başına’ kararıydı. Partide ‘Hür ve Müstakil’ diye tanımlanan siyasi tez, CHP’nden ayrılınca büyüyeceğine inanıyordu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili ve İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Erhan Usta “özü başına” “hür ve müstakil” fikrini değil de” CHP ile seçim stratejisi belirlenerek seçimde birlikte yol almanın siyasi kazanç anlamında karlı olacağını, ancak GİK üyesi arkadaşların almış olduğu kararın Genel Başkanı etkilediğini “söyledi.

Erhan Usta “10 ay önce iltifat ettiklerinizi, 10 ay sonra şiddetle eleştirmenin seçmendeki karşılığı olumsuz oldu. Seçmen tüm partilere değişim dedi. Bu kongreyi İYİ Parti için bir var oluş kongresi olarak görüyorum. Aşağı doğru gidişi yukarı doğru ivmelendirmeliyiz. Partiyi merkeze taşımalıyız” dedi.

İYİ Parti milliyetçi ve muhafazakâr seçmen için alternatif olarak kuruldu, ancak bu hedef şaştı.

İYİ Parti 2017’den bu yana CHP ile omuz omuza ilerledi. CHP seçmeni ile İYİ Parti seçmeni kaynaştı, iç içe geçti. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’yla İYİ Partililer özdeşlik kurdu.

81 il başkanının 60’ı ittifak istedi.

Ankara’da 25 ilçe başkanından 21’i

İstanbul’da 39 ilçe başkanından 22’si ittifak dedi.

Dikkate alınmadılar.

İstifa eden milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, meclis üyeleri…

Hal böyle olunca ortada teşkilat kalmadı.

Gidenler gitti.

Akşener sinirlenip, öfkelendi.

Bu öfke siyasi mücadelesinde yenik düşmesini sağladı.

Seçim kampanyasını Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerine oturttu. Her iki başkanı korkaklıkla suçladı. Mansur Yavaş’ı yolsuzlukla itam eden Cengiz Topel Yıldırım’ı alkışladı.

Akşener vatandaşın iktidara karşı olan tepkisini okuyamadı.

Akşener’in öfkesi CHP’deki değişimi görmesini engelledi.

CHP merkezdeki açığa doğru ilerlerken, halk iktidara ceza keserken, Akşener bu gerçeği görmezden geldi. Duyguları aklının önüne geçti.

Akşener eksen değiştirdi. Bunu yapmayıp CHP ile seçime girseydi Ordu ve Samsun başta olmak üzere onlarca belediyeyi alabilirdi.