AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, ünlülerle 'dostluk maçı'na çıktı! Hakem Ahmet Çakar'dı

Yedek kulübesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kabaktepe şunları söyledi: "Pandemi yasaklarının kalktığı bir dönemde normal hayata dönüşümüzün de bir simgesi. Dolayısıyla, bugünlerin tekrar geriye değil, ileriye doğru normalleşmenin olmasını temenni ediyorum. Teknik direktörümüz kondisyonumuzu tam hazırlayamadığı için ilk yarı 10 dakika oyunda kalabildik. Takımımıza faydalı olmaya çalıştık ama takımımıza mı rakibe mi daha faydalı olduk bilemiyorum."