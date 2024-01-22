AK Parti hazırlıkları tamamladı

Cumhur İttifakının bileşenleri AK Parti ve MHP yerel seçimleri büyük bir heyecanla karşılarken, DEM'i katık yapmak zorunda kalan CHP’nde gerilim yaşanıyor. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu’na bile bu gerilim yansımış.

Kılıçdaroğlu'nun "hançerlenmesi" ifadesi Alevi kesimi hala etkisi altında tutarken, üzerine bir de "Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın..." ifadesi eklenince

Bu söylem iktidara yönelik bir söylemmiş gibi dursa da hedef CHP yönetimine. CHP’si içindeki cephe hiç kapanmazken sürekli yeni cepheler açılıyor, her geçen gün. Siyasi ve ideolojik anlamda hiçbir sorun olmayan bu kavga yerel seçimlerde de etkili olacak gibi duruyor.

AK PARTİ İSTANBUL'DA ADAYLARI AÇIKLADI

Cumartesi günü AK Parti İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı Haliç Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 39 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Büyük oranda mevcutlarla yola devam bir anlamda tecrübeyle devam kararı verildi.

Ama sürpriz isimler de var. Daha önce Küçükçekmece'de belediye başkanlığı yapan ve ciddi iz bırakan Aziz Yeniay'ın tekrar gösterilmesi,

Bayrampaşa’da kadın aday kotasında İlknur Kovaç Bayraktar,

Sarıyer’de Hüseyin Coşkun’un

Beylikdüzü’nde Mustafa Günaydın'ın,

Esenyurt’tan eski Kıraç Belediye Başkanı Hamit Öncü'nün aday gösterilmeleri,

Hedefin tecrübeyle kazanmak olduğunu gösteriyor. O nedenle sonuç sürpriz olmayacak.

O UTANÇ KARESİ

O utanç verici olay sosyal medyada uzuncadır dolaşımda.

Özgürlük adına yeri göğü inletenlerden çıt çıkmıyor.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, kameraların önünde kendilerine itiraz eden kadının boğazını sıkıyor, eliyle itiyor. Kameraların önünde tam bir kargaşa yaşanıyor. Özgürlük adına söylemlerde bulunan en önde koşanlar, acımasızca saldırıyor. Kimsenin kılı kıpırdamıyor.

Bu çirkin saldırı karşısında CHP il ve ilçe yönetiminden ya da belediye başkanından herhangi bir özür girişiminin olmayışı. Öyle ki CHP’ni destekleyen medyanın tutumu, suskunluğu, olmamış gibi davranması “özgürlük” değil sadece "ötekileştirmektir". Rahatsız edici olan da bu.

Kınamak,

Haksızlık karşısında konuşmak,

Mağdur bir kadının yanında olmak,

Sadece insana yakışandır.