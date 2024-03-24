AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu tarih verdi! Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran açıklama

"Tabii ki gündemimiz emekli olacak"

Akbaşoğlu, “Seçimlerin ardından Meclis açıldığında tabii ki gündemimiz emekli olacak. Emeklilerin yaşadığı bu sıkıntıların aşılmasıdır. Haziran sonu, temmuz başı itibariyle emeklilerimizin de çalışanlarımızın da duasını almaya devam edeceğiz. Durumlarını daha iyileştirecek adımları hep beraber atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.