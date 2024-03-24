AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu tarih verdi! Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran açıklama
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında, emeklileri yakından ilgilendiren önemli bir haberi paylaştı. Akbaşoğlu, emeklilerle ilgili yapılan yeni düzenlemelerin detaylarını 16 Nisan tarihinde duyuracaklarını belirtti.
Milyonlarca emekli, maaşlarında artış olup olmayacağı ilgili konuları merak ediyor. Konuyla ilgili yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor.
16 Nisan’ı işaret etti!
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, TGRT Haber canlı yayınına katılarak, önemli açıklamalarda bulundu.
“Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkındayız” diyen Akbaşoğlu, yeni düzenlemeler için Meclis’in açılacağı 16 Nisan tarihini işaret etti.
"Tabii ki gündemimiz emekli olacak"
Akbaşoğlu, “Seçimlerin ardından Meclis açıldığında tabii ki gündemimiz emekli olacak. Emeklilerin yaşadığı bu sıkıntıların aşılmasıdır. Haziran sonu, temmuz başı itibariyle emeklilerimizin de çalışanlarımızın da duasını almaya devam edeceğiz. Durumlarını daha iyileştirecek adımları hep beraber atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
"Emeklilerimizin yaşam şartlarını düzelteceğiz"
Akbaşoğlu, seçim çalışmalarında emeklilerin de yaşadıkları sıkıntıları kendilerine aktardıklarını söyledi, konunun hükümet nezdinde değerlendirildiğini belirtti.