AK Parti gençliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor! 33 bin kişilik stad şimdiden doldu şenlikte neler var
ADANA'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölenle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Etkinliğin düzenleneceği 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nın tribünlerinin tamamına yakını Erdoğan'ın hitabından saatler öncesinde doldu. Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde "İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar" yazılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Adana'da düzenlenecek "Bir Gençlik Şöleni" öncesinde hazırlıklar tamamlandı. AK Parti gençliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Erdoğan'ın saat 18:30'da konuşma yapması bekleniyor.
AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda organize edilen etkinlik için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlar saatler öncesinden alana gelmeye başladı.
Güvenlik kontrolünün ardından, vatandaşlar 33 bin kişilik stada alındı. Stadın tribünlerinin tamamına yakını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı öncesinde doldu.
Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde "İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar" yazılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri açıldı.