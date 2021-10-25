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AK Parti anketinden çarpıcı sonuçlar! Erdoğan'a sunuldu! Covcid 19 aşısıyla ilgili

AK Parti anketinden çarpıcı sonuçlar! Erdoğan'a sunuldu! Covcid 19 aşısıyla ilgili

AK Parti'nin yaptırdığı anketten toplumun aşıya bakışı başta olmak üzere pek çok konuda dikkat çeken sonuçlar çıktı.

AK Parti anketinden çarpıcı sonuçlar! Erdoğan'a sunuldu! Covcid 19 aşısıyla ilgili

AK Parti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birçok konuda kamuoyunun nabzını tutma konusundaki yöntemlerini çeşitlendirerek artırmaya devam ediyor. 

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AK Parti anketinden çarpıcı sonuçlar! Erdoğan'a sunuldu! Covcid 19 aşısıyla ilgili

Bu kapsamda yeni ve çok başlıklı bir kamuoyu araştırması ve anket çalışması yaptıran AK Parti yetkili organları bu anketin sonuçlarını da Erdoğan'a sundu.

AK Parti için yapılan ve Eylül ayı araştırma sonuçlarında öne çıkanlar şöyle:

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AK Parti anketinden çarpıcı sonuçlar! Erdoğan'a sunuldu! Covcid 19 aşısıyla ilgili

Yüzde 81 aşı oldu: Araştırmaya katılanların yüzde 81'i aşılandığını belirtti. Yüzde 17 karşıtı bulunuyor ve bu gençler arasında daha yaygın. Toplumun yüzde 12 ise aşıya güvenmiyor.

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AK Parti anketinden çarpıcı sonuçlar! Erdoğan'a sunuldu! Covcid 19 aşısıyla ilgili

Üçte bir hala evde: Salgında alınan önlemler sonrası başlayan normalleşmelere rağmen vatandaşların üçte biri hala evde. Dörtte bir tamamen normal hayata döndü.

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