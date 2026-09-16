AJet’ten 250 bin koltukluk dev kampanya! 19 dolarlık bilet nasıl alınır, ne zaman bitiyor?

AJet’in 250 bin indirimli koltuğu satışa çıkardığı yeni yurt dışı kampanyası seyahat planı yapanların gündemine girdi. “AJet 19 dolarlık bilet nasıl alınır?”, “250 bin koltuk kampanyası ne zaman bitiyor?”, “Hangi ülkelere 19 dolara uçulacak?” ve “Kampanyalı biletler hangi tarihlerde geçerli?” gibi sorular araştırılıyor. Kampanya 16 Eylül saat 11.00’de başladı ve yalnızca sınırlı sayıdaki koltuk için uygulanıyor. Peki son satın alma tarihi ne zaman, hangi uçuşlar kampanyaya dahil? İşte ayrıntılar.

AJET 19 DOLARLIK BİLET KAMPANYASI NASIL ALINIR?

Kampanyalı biletler AJet’in internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabiliyor. Yolcuların kampanya kapsamındaki direkt yurt dışı uçuşlarından uygun tarih ve seferi seçmesi gerekiyor. Türkiye çıkışlı uçuşlarda başlangıç fiyatı 19 dolar artı vergiler olarak uygulanıyor. Her uçuşta bu fiyattan bilet bulunması garanti değil; kampanyalı koltuklar müsaitlikle sınırlı.

AJET 250 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK KAMPANYASI NE ZAMAN BİTECEK?

Kampanyalı biletlerin satışı 16 Eylül 2026 saat 11.00’de başladı. İndirimli bilet almak isteyen yolcular için son tarih 18 Eylül 2026 saat 23.59 olarak açıklandı. Ancak toplam 250 bin koltukla sınırlı kampanyada uygun fiyatlı kontenjanlar son tarih gelmeden de tükenebilir.

19 DOLARLIK AJET BİLETLERİ HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanya kapsamında alınan biletler 5 Ekim 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı uçuşlarda 29 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri kampanya kapsamı dışında tutuluyor. Türkiye varışlı kampanyalı uçuşlarda ise 11-27 Aralık 2026 arasındaki seyahatler kampanyaya dahil değil.

AJET KAMPANYASINDA TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ BİLETLERİ KAÇ EURO?

Kampanya yalnızca Türkiye’den yurt dışına giden yolcuları kapsamıyor. Türkiye varışlı seçili direkt uçuşlarda bilet fiyatları 9, 19 ve 29 euro artı vergilerden başlıyor. Başlangıç fiyatı uçuş noktası, tarih ve kampanya kontenjanına göre değişiklik gösteriyor.

AJET 19 DOLARLIK BİLET KAMPANYASI HANGİ ŞEHİRLERDE GEÇERLİ?

Kampanya oldukça geniş bir yurt dışı uçuş ağını kapsıyor. Londra, Paris, Roma, Milano, Madrid, Barselona, Amsterdam, Berlin, Frankfurt, Münih, Viyana, Brüksel, Zürih ve Prag gibi Avrupa şehirlerinin yanı sıra Bakü, Tiflis, Moskova, Taşkent, Almatı, Astana, Dubai, Cidde, Medine, Riyad, Kahire, Beyrut, Bağdat ve Erbil gibi birçok noktaya yapılan direkt uçuşlar da kampanyada yer alıyor.

AJET KAMPANYASI AKTARMALI UÇUŞLARDA GEÇERLİ Mİ?

Hayır. AJet’in açıkladığı kampanya direkt uçuşlarda geçerli. Aktarmalı seyahatler kampanyanın kapsamına girmiyor. Bu nedenle bilet araması yapan yolcuların seçtikleri seferin direkt uçuş olup olmadığını ve kampanyalı fiyatın rezervasyon ekranında görünüp görünmediğini kontrol etmesi gerekiyor.

AJET KAMPANYASINDA BAGAJ HAKKI VAR MI?

Kampanya kapsamında Flex ve Premium paketleri tercih eden yolcular için ek bagaj avantajı da sunuluyor. Flex bilete 5 kilogram, Premium bilete ise 10 kilogram ücretsiz ek bagaj hakkı veriliyor. Biletin toplam fiyatı ve standart bagaj hakkı seçilen paket türüne göre değişebiliyor.

19 DOLARLIK BİLETİN SON FİYATI 19 DOLAR MI?

Hayır. AJet kampanyayı “19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlar” şeklinde duyurdu. Bu nedenle ödeme ekranındaki nihai tutar yalnızca 19 dolardan oluşmuyor. Vergiler ve seçilen ek hizmetler toplam fiyata eklenebiliyor. Yolcuların satın alma işlemini tamamlamadan önce rezervasyon ekranındaki nihai fiyatı kontrol etmesi gerekiyor.