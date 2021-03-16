Ajdar'ın 'Tırrı Vırro' adlı yeni şarkısı olay! Armağan Çağlayan'dan para istemişti
Armağan Çağlayan'ın programına çıkmak için 1 milyon Euro isteyen Ajdar, yeni şarkısını seslendirdi.
Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan ardından çıkardığı ''Çikita Muz'', ''Nane Nane'' adlı şarkılarıyla gündeme gelen Ajdar, yeni bir parça seslendirdi. Sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçileriyle canlı yayın açarak iletişim halinde olan Ajdar, yeni şarkısını Instagram'dan yayımladı.
Canlı yayında şarkısını okuyan Ajdar'ın nakarat kısmında söylediklerini ise kimse anlayamadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ajdar'ın şarkısı için "Ne dediğini anlayamadım", "Bizimle kafa buluyor" ve "Resmen dalga geçiyor" gibi yorumlar yaptı.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Ajdar'ın Armağan Çağlayan'dan 1 milyon Euro istemesi çok konuşulmuştu.
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, YouTube'da Gör Beni adlı programına konuk olması için Ajdar'ı aradı Fakat Çağlayan Ajdar'ı davet ettiğine ise pişman oldu.