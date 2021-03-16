Ajdar'ın 'Tırrı Vırro' adlı yeni şarkısı olay! Armağan Çağlayan'dan para istemişti

Canlı yayında şarkısını okuyan Ajdar'ın nakarat kısmında söylediklerini ise kimse anlayamadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ajdar'ın şarkısı için "Ne dediğini anlayamadım", "Bizimle kafa buluyor" ve "Resmen dalga geçiyor" gibi yorumlar yaptı.

İşte Ajdar'ın yeni şarkısı (Tıkla-izle)