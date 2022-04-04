Ajda Pekkan Hiç metrobüse binmemiş Marmaray'ı çok merak ediyormuş

Türkiye'nin yıllardır rol model alınan isimlerinin başında geliyorsunuz. Bu yaşamınızı nasıl etkiliyor?

Örnek olmak zor. Hep başarılı olmak zorundasınız. Çok büyük bir sorumluluk. Ajda Pekkan ile yaşamak zorundayım, en yorucu olanı da bu aslında. Ajda Pekkan'a zarar vermemek için de fazla ortalarda gezmiyorum. Ben insanım ve bundan dolayı zarar görebilirim. Her şeye rağmen iyi ki müzik yapıyorum. İyi ki sevenlerim var. Onların sevgisi dünyaya bedel.