Ajda Pekkan Bülent Çavuşoğlu'nun aldattığını itiraf etti 8 yıllık aşk ihanetle bitmiş
Süperstar Ajda Pekkan, 8 yıldır birlikte olduğu Bülent Çavuşoğlu'nun ihanetini itiraf etti. Yapılan ihaneti ''Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor'' diyerek açıkladı
Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Süperstar, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna “Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor” yanıtını vererek ihaneti ilk kez itiraf etmiş oldu.
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Pop müziğin dev ismi Ajda Pekkan, geçen ay 2012'den beri aşk yaşadığı Bülent Çavuşoğlu ile ayrıldı.
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İddialara göre sosyetik işadamı, Süperstar'ın yanında çalışan sarışın bir güzelle yasak aşk yaşamıştı. İhanet şokundan sonra Bodrum'da kafa dağıtan Pekkan, önceki gün bir programa katıldı.
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"Beni taşıyacak erkek yok"
Katıldığı programda 74 yaşındaki ünlü sanatçı, "Şu an hayatınızda biri var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor!"
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