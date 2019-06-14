Ailecek zor günler yaşadılar! Büşra Pekin yaşadığı zor günleri anlattı

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir ay önce babasının aniden açık kalp ameliyatı olmasının ardından aile olarak geçirdikleri zor günleri anlattı. Pekin, bir ayın ardından babasının daha iyi olduğunu ve hastaneden çıkarak eve getirdikleri haberini de verdi.