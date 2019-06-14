Ailecek zor günler yaşadılar! Büşra Pekin yaşadığı zor günleri anlattı
Oyuncu Büşra Pekin, son bir ayrdır ne kadar zorlu bir süreç geçirdiklerini sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını dile getirdi.
Ünlü oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir ay önce babasının aniden açık kalp ameliyatı olmasının ardından aile olarak geçirdikleri zor günleri anlattı. Pekin, bir ayın ardından babasının daha iyi olduğunu ve hastaneden çıkarak eve getirdikleri haberini de verdi.
Büşra Pekin yaşadıkları zor zamanları anlattığı paylaşımında, "Babacığım bundan 1 ay önce apar topar açık kalp ameliyatı oldu. Ameliyat öyle zorlu geçti ki, doktorlar haklı olarak "Umutlanmayın" dedi. Biz aksine umutlandık. Bugün 1 ayın sonunda hastaneden eve geçtik. Bu kritik dönemde hiç enerjimizi düşürmedik.
İyi olacağına inandık. Şifaya ihtiyacı olan tüm hastalara Allah'tan güç, kuvvet diliyorum. Ailelerine iyi düşünmenin yollarını bulmalarını diliyorum. Bu süreçte arayan, desteğini esirgemeyen herkese teşekkürler. Dualarınızın, güzel dileklerinizin hepsi yerini buldu" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Büşra Pekin'in sevgilisi Ersay Üner, basın mensuplarının evlilik sorusuna "Hiç belli olmaz, yarın evleniyor olabilirim. İkimizin de çok istediği bir şey.