Ahu Yağtu sahnede bir anda düştü omurgası kırıldı
Karanlıkta Komedi aslı tiyatro oyununda sahne alan Ahu Yağtu, sahnede dengesini kaybederek düştü. Yağtu'nun kazada kuyruk sokumu bölgesindeki omurda kırık meydana geldi.
Karanlıkta Komedi adlı tiyatro oyunu ilk kez seyirci ile buluştu fakat oyunculardan Ahu Yağtu'ya nazar değdi. Tiyatro oyununun ilk prömiyerinde sahneye çıkan Yağtu, ayağının takılmasıyla bir anda düştü.
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Sahnede ayağı takılan ve dengesini kaybedip düşen Yağtu'nun omuru kırıldı. Doktorunun 5 hafta evde istirahat verdiği oyuncu, şunları söyledi:
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"Omurganın en alt kuyruk sokumu bölgesindeki omurda kırık var. Doğal olarak bir operasyon yapılamıyor. Evde dinlenerek ve spor yaparak atlatacağım. Kemik kendi kendine kaynayacak inşallah."
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Burcu Kara, Gökçe Özyol ve Akasya Aslı Türkmen'in rol aldığı oyun Yağtu'nun başına gelen bu kaza nedeniyle oyunun 3-4 Mart tarihlerindeki İzmir ve Ankara oyunları da ileri bir tarihe ertelendi.
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