Ahu Tuğba'dan nostaljik paylaşım! Maksim Gazinosu'ndaki pozuna beğeni yağdı
Bir süredir Amerika'da yaşayan Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Ahu Tuğba, yaptığı nostaljik paylaşımla gündeme geldi.
Yeşilçam'a damga vuran oyuncu Ahu Tuğba, 9.evliliğini 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yapmıştı. “Ahu Anjelik” adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu olan Ahu Tuğba bir süre önce Amerika'ya kızının yanına yerleşmişti.
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80’li yıllarda cesur pozlarıyla döneme damga vuran ve sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen 61 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, bu defa nostaljik paylaşımıyla gündeme geldi.
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Paylaşımına, 'Caddebostan Maksim Gazinosu sahnesi. Hayat, siyah beyaz film gibi.' notunu düştü.
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Tuğba, böylelikle gençliğindeki vamp halini bir kes daha gözler önüne sermiş oldu.
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