Ahu Tuğba'dan nostaljik paylaşım! Maksim Gazinosu'ndaki pozuna beğeni yağdı

Yeşilçam'a damga vuran oyuncu Ahu Tuğba, 9.evliliğini 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yapmıştı. “Ahu Anjelik” adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu olan Ahu Tuğba bir süre önce Amerika'ya kızının yanına yerleşmişti.