Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'in pozunu paylaştı paylaşım olay yarattı
Ahu Tuğba, Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'i paylaştı. Polis olan Anjelik Calvin Ahu Tuğba'ya benzerliğiyle beğenileri topladı.
Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, sosyal medya hesabı Instagram'ı koronavirüs salgını sürecinde daha aktif kullanmaya başladı ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Tuğba son olarak da kızı Anjelik Calvin'i paylaştı.
Anjelik Calvin, ABD'de geçtiğimiz yıl Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitirmişti. 27 yaşındaki Anjelik, kendi mesleği yerine tehlikeli bir görevde yer almayı tercih etti.
Bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi. Florida’daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı ve silah, yakın dövüş ve ilkyardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun oldu.
Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin'i annesi geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından paylaştı. Ahu Tuğba paylaşımına "Vampirella saçını seviyor. Benim kızım tatlı bir tavşan. Kendi saçını boyamış... Ah çok çabuk büyüyorlar... Kızımm Anjelique..." notunu düştü.