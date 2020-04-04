Ahu Tuğba Amerika'daki durumu anlattı 'Paran yoksa ölürsün burada'
MİAMİ'de yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ahu Tuğba, koronavirüs günlerinde Amerika'nın durumunu anlattı.
Ahu Tuğba, koranavirüs salgını nedeniyle hayatın felç olduğu ABD'de yaşananları gazeteci Olcay Ünal Sert'e anlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı 7 bin 402'ye yükselirken, vaka sayısı 300 bine doğru ivme kazandığı ülke Amerika'ya dair Ahu Tuğba, şunları anlattı:
"Amerika'da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar. Yandaki komşu hastaneye gitti arabasıyla: Kilise hastanesiymiş, bakmamışlar, 3 gün bekletmişler. Çarşamba sabahı bir daha gitmiş, ayakta bakmışlar sonra da göndermişler.''
Türkiye'de ki şartları da öven Tuğba, "Türkiye'de polis ve jandarma eve gidiyor, yardım ediyor. 65 yaş üstünde ki emeklinin parasını evine götürüyor. 'Devlet hastanesine acilden gidince bakıyorlar hemen' dedim Amerikalı arkadaşlarıma inanamadılar. Burada 'açım' de, komşun su vermez " dedi.
Ahu Tuğba, Florida ve New York'ta çok kötü günler yaşandığını belirterek, "Burada herkes yağmalamaya karşı tahta ile camları kapatıyor. Hastanelerde şu an parası ve sigortası olanlar bile zor bakılıyor. Sokakta yatan evsizler çok fazla. Herkes silahlanıyor... " dedi.