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Ahtapot ve insanlar arasında şok eden benzerlik!

Ahtapot ve insanlar arasında şok eden benzerlik!

Bilim insanlarının ahtapotlar üzerinde yaptığı araştırmada, iki canlının beyninde de aynı sıçrayan genlerin kullanıldığı ortaya çıktı.

Ahtapot ve insanlar arasında şok eden benzerlik!

İtalya'nın Milano şehrinde bilim insanları, ahtapot ve insan genleri ile ilgili bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonucu ise hayrete düşürdü.

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Ahtapot ve insanlar arasında şok eden benzerlik!

Yapılan araştırma sonucunda insan ve ahtapot beynindeki genlerin aynı sıçrayan genlere kullandığı ortaya çıktı. Araştırmanın öncülerinden Graziano Fiorito, "Ahtapotun beyni, birçok özelliği bakımından memelilerinkiyle işlevsel olarak benzer." şeklinde konuştu

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Ahtapot ve insanlar arasında şok eden benzerlik!

Araştırma, aynı 'zıplayan genlerin' hem insan beyninde hem de Ahtapot vulgaris ve Kaliforniya ahtapotu bimaculoides'in beyninde aktif olduğunu gösteriyor. Birçok bilim insanı transpozonların öğrenme, hafıza ve diğer bilişsel yeteneklerle ilişkili olduğunu söyledi.

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Ahtapot ve insanlar arasında şok eden benzerlik!

Bilim adamlarından biri, ahtapotun dikey lobunda bir aktivite sinyali gördüklerinde bunun insanlardakine benzer olduğunu söyledi.

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