Ahtapot ve insanlar arasında şok eden benzerlik!

Araştırma, aynı 'zıplayan genlerin' hem insan beyninde hem de Ahtapot vulgaris ve Kaliforniya ahtapotu bimaculoides'in beyninde aktif olduğunu gösteriyor. Birçok bilim insanı transpozonların öğrenme, hafıza ve diğer bilişsel yeteneklerle ilişkili olduğunu söyledi.