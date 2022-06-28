Ahtapot ve insanlar arasında şok eden benzerlik!
Bilim insanlarının ahtapotlar üzerinde yaptığı araştırmada, iki canlının beyninde de aynı sıçrayan genlerin kullanıldığı ortaya çıktı.
İtalya'nın Milano şehrinde bilim insanları, ahtapot ve insan genleri ile ilgili bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonucu ise hayrete düşürdü.
Yapılan araştırma sonucunda insan ve ahtapot beynindeki genlerin aynı sıçrayan genlere kullandığı ortaya çıktı. Araştırmanın öncülerinden Graziano Fiorito, "Ahtapotun beyni, birçok özelliği bakımından memelilerinkiyle işlevsel olarak benzer." şeklinde konuştu
Araştırma, aynı 'zıplayan genlerin' hem insan beyninde hem de Ahtapot vulgaris ve Kaliforniya ahtapotu bimaculoides'in beyninde aktif olduğunu gösteriyor. Birçok bilim insanı transpozonların öğrenme, hafıza ve diğer bilişsel yeteneklerle ilişkili olduğunu söyledi.
Bilim adamlarından biri, ahtapotun dikey lobunda bir aktivite sinyali gördüklerinde bunun insanlardakine benzer olduğunu söyledi.