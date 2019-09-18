Ahmet Kural'ın Sıla'ya bakışları tekrara düştü sevgilisi Çağla Gizem Çelik'e de öyle bakıyor

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile yaşadığı aşkı mahkemede biten Ahmet Kural ve Sıla aşkı birçok nedenden magazin gündeminde oldukça konuşulmuş, bunlardan biri Ahmet Kural'ın Sıla'ya aşkla baktığı anların fotoğrafı olmuştu. Sosyal medyada da herkes tarafından paylaşılarak imrenilen aşk dolu bakışlar bu sefer Kural tarafından yeni avukat sevgilisine atıldı.