Ahmet Kural ve Murat Cemcir kar topu savaşında herkesi kahkahaya boğdular!
En son çektikleri Baba Parası filminin galasına katılmak için Eskişehir'e giden ünlü oyuncu Ahmet Kural ve Murat Cemcir kar topu savaşı yaptılar.
Yeni çektikleri filmlerinin galasına katılmak için Eskişehir'e doğru yola çıkan ünlü oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir, şehrin girişinde bir parkta kar topu savaşı yaptılar. Ahmet Kural'ın üşümemek için kar yediği anda söyledikleri herkesi kahkahaya boğdu.
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Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Murat Cemcir'in 'kar ye üşümezsin' demesiyle Kural'ın 'kendi karımı kendim yerim' diye cevap vermesi gülüşmelere neden oldu.
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Kartopu savaşı konuşan Ahmet Kural ise, şunları söyledi: "Bu sene ilk defa kar görüyoruz çok mutluyuz. Eskişehir'i çok seviyoruz. Daha önceleri çok geldik ve burada skeçler çektik."
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Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i karşılarında gören vatandaşlar ise büyük sürpriz yaşadılar. Ünlü oyuncular ailelerle de fotoğraf çekinmeyi ihmal etmediler.
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