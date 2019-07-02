Ahmet Kural Sıla'yı çabuk unuttu! Genç kadınla yakınlaşma anı böyle görüntülendi

Magazin gündemine bomba gibi düşen Ahmet Kural ve Sıla aşkı, olaylı şekilde bitmişti ve Sıla, Kural'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme süreci devam ederken Sıla'nın birçok isimle aşk yaşadığı söylenmiş ancak hepsi yalanlanmıştı. Ahmet Kural ise, ilişki konusunda sessizliğini korumuştu.