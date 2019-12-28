Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Baba Parası'na damga vurdu

'Baba Parası' filminin gala gösterimi dün akşam 9 sinema salonunda eş zamanlı gerçekleştirildi. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'in başrol oynadığı filme sanat ve magazin dünyasından birçok ünlü isim katıldı.