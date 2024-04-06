Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin çifti bebek sahibi oldu
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Temmuz 2023'te dünyaevine giren Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin çifti bebek sahibi oldu. Kural müjdeli haberi sosyal medya hesabında verdi.
Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, 18 Temmuz'da Bodrum'da Bodrum Cennet koyunda nikah masasına oturdu.
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Bebek beklediklerini duyuran çiftten müjdeli haber geldi.
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Kural sosyal medya hesabında oğullarının doğduğunu açıkladı.
Ahmet Kural sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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"Bin aydan hayırlı Kadir Geceniz mübarek olsun. Bu gece, bize ayrıca hayrıyla, mutluluğuyla ve Allah'ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiği oğlumuz Kemal Kural'la geldi.
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