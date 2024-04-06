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Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin çifti bebek sahibi oldu

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Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin çifti bebek sahibi oldu

Temmuz 2023'te dünyaevine giren Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin çifti bebek sahibi oldu. Kural müjdeli haberi sosyal medya hesabında verdi.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin çifti bebek sahibi oldu

Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, 18 Temmuz'da Bodrum'da Bodrum Cennet koyunda nikah masasına oturdu.

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Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin çifti bebek sahibi oldu

Bebek beklediklerini duyuran çiftten müjdeli haber geldi.

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Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin çifti bebek sahibi oldu

Kural sosyal medya hesabında oğullarının doğduğunu açıkladı.

Ahmet Kural sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin çifti bebek sahibi oldu

 "Bin aydan hayırlı Kadir Geceniz mübarek olsun. Bu gece, bize ayrıca hayrıyla, mutluluğuyla ve Allah'ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiği oğlumuz Kemal Kural'la geldi. 

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