Ahmet Kaya'nın o görüntüleri çıkarılacak! 'Ahlak yoksunluğu' deyip Gülten Kaya tepki gösterdi
Yakın zamanda vizyona girmesi planann Son Şarkı filmiyle ilgili Ahmet Kaya'nın ailesinin mahkemeye başvurmuştu. Kararın çıktığı davada Gülten Kaya açıklamalarda bulundu.
Fransa’da 21 yıl önce hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın eşi ve iki kızının başvurusu üzerine mahkeme, vizyona girmek üzere olan ‘Son Şarkı’ filmine dava açıldı. Davada; çekimleri biten “Son Şarkı” adlı film için aileden izin alınmadığı belirtildi.
Dava dilekçesinde “Filmin yayınlanması halinde Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk ileride telafisi imkansız maddi ve manevi zarara uğrayacaktır." denildi.
Yayınlanmama talebinin dile getirildiği dilekçede "Davalı Erbay Medya şirketinin yapımcılığını üstlendiği filmin Türkiye sınırları içinde ve dışında yayınlanmamasını talep ediyoruz. Ayrıca filmin televizyon, internet, sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçlarında gösterime girmemesi, çoğaltılmaması ve dağıtımının durdurulması için acilen ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz." ifade edildi.
Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda Ahmet Kaya’nın gerçek görüntüleri ile “Ağladıkça”, “Beni Buralarda Arama Anne”, “Müjgan’la Biz Ağlaşırdık” ve “Vay Anam” adlı eserlerinin filmde kullanıldığı belirtildi.