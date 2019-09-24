Ahmet Kaya'nın hayatı film oldu! Canlandıracak kişinin benzerliği ise olay

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre ise Ahmet Kaya'nın şarkıları telif hakları nedeniyle filmde olamayacak. Telif Hakları Kanunu gereği, şarkıların hakkını elinde bulunduran temsilci kişi veya şirketin izni olmadan hiçbir eserin ticari bir yapımda kullanılamayacak olması. Filmde Kaya'nın şarkıları yerine anonim türküler kullanılacak.