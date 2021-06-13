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Ahlaksız teklifleri açıkladı mesajları ifşa etti! 'Günlerce ağladım' deyip Nükhet Duru itiraf etti

Ahlaksız teklifleri açıkladı mesajları ifşa etti! 'Günlerce ağladım' deyip Nükhet Duru itiraf etti

67 yaşındaki usta sanatçı Nükhet Duru yaptığı itiraflarla magazin gündemine damgasını vurdu.

Ahlaksız teklifleri açıkladı mesajları ifşa etti! 'Günlerce ağladım' deyip Nükhet Duru itiraf etti

49 yıldır sahnede olan pop müziğin usta ismi Nükhet Duru, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu. Duru yaptığı çarpıcı açıklama ve itiraflarla herkesi hayrete düşürdü.

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Ahlaksız teklifleri açıkladı mesajları ifşa etti! 'Günlerce ağladım' deyip Nükhet Duru itiraf etti

Nükhet Duru olmayı nasıl anlatırsınız?
Her zaman yeniden başlayabilen, her tanıdığı ya da tanımadığı insana sebepsiz sevgi besleyebilen, umudu kaybetmemenin melekesini kazanmış biriyim. Halim selimim. Problemli, entrikalar yapacak, kurnaz bir tarafım yok.

Kaprisler ve ego yok mu?
Bana hep “Neden kaprisli değilsin?” derler...

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Ahlaksız teklifleri açıkladı mesajları ifşa etti! 'Günlerce ağladım' deyip Nükhet Duru itiraf etti

Neden?
Ay üşeniyorum Hakan. Kaprisin konusunu falan bulmak lazım. Ama iş konusunda disiplinli olmak gibi prensiplerim vardır. Onun dışında, ‘vur enseye tokadı, al lokmayı’ biriyim. Bunun zararını çok gördüm ama değişemiyorum.

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Ahlaksız teklifleri açıkladı mesajları ifşa etti! 'Günlerce ağladım' deyip Nükhet Duru itiraf etti

49 senedir sahnedesiniz. Hâlâ kazık yiyor musunuz?
Tabii kazık yiyorum çünkü ben bu konuda kendini terbiye edemeyen biriyim. Herkesle iletişime ful kredi verip başlarım. Umudum, sevecenliğim, inanma duygum hiç yok olmuyor. Bu bana oturmuş bir şey, böyle büyüdüm, beyana inanıyorum. Sonra işte bana “Neden yaşlanmıyorsun?” diyorlar.

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