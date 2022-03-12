Ahlaksız teklif itirafı geldi! Okan Bayülgen ilk kez anlattı: Modeller bir hışımla arabadan inip...

Ünlü oyuncu, "Daha odun bir insan olmak isterdim. İnceliklerden uzak olayım falan filan gibi şeyler, ama olmadı. Kompleksler, çocukluktan kalan yani hepimizde olan 'Beni sevmeyecekler mi, beni çocukken neden evde bırakıp gittiler' gibi ıvır zıvırlar yüzünden." dedi.