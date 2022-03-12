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Ahlaksız teklif itirafı geldi! Okan Bayülgen ilk kez anlattı: Modeller bir hışımla arabadan inip...

Ahlaksız teklif itirafı geldi! Okan Bayülgen ilk kez anlattı: Modeller bir hışımla arabadan inip...

57 yaşındaki ünlü şovmen Okan Bayülgen yaptığı çarpıcı açıklamalarla olay oldu.

Ahlaksız teklif itirafı geldi! Okan Bayülgen ilk kez anlattı: Modeller bir hışımla arabadan inip...

Okan Bayülgen, Zorlu PSM’nin YouTube programı 'İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Bayülgen yurt dışı anısını ilk kez paylaşırken ve aşka dair bakışına da anlattı.

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Ahlaksız teklif itirafı geldi! Okan Bayülgen ilk kez anlattı: Modeller bir hışımla arabadan inip...

Bayülgen, "Hiç müthiş bir aşk acısı çektin mi?” sorusuna, "Çok, her kadından. Ben psikiyatra da gittim. Sevilme arzusu işte, bırakınca dünyam başıma yıkılıyor" yanıtını verdi.

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Ahlaksız teklif itirafı geldi! Okan Bayülgen ilk kez anlattı: Modeller bir hışımla arabadan inip...

Ünlü oyuncu, "Daha odun bir insan olmak isterdim. İnceliklerden uzak olayım falan filan gibi şeyler, ama olmadı. Kompleksler, çocukluktan kalan yani hepimizde olan 'Beni sevmeyecekler mi, beni çocukken neden evde bırakıp gittiler' gibi ıvır zıvırlar yüzünden." dedi.

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Ahlaksız teklif itirafı geldi! Okan Bayülgen ilk kez anlattı: Modeller bir hışımla arabadan inip...

Bayülgen "Bütün bunlar toplanınca hayatta sevdiğin kişi kimse bütün bu olanlar ona patlıyor. Yıllar içerisinde kendimi olgunlaştırıp bunlardan kurtulmaya çalıştım." diye konuştu.

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