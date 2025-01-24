Ahlak, Vicdan, Edep, Haya Sınıfta Kaldı



Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal otel yangınında ihmal değil, ihmaller yumağı var. Bu ihmaller yuvağı ne ilk ne de son olacak. Olay yaşanan acı kısa bir süre gündem de olacak.



Bakanlık belediyeyi, belediye bakanlığı suçlayacak ama sonuç sonuçsuz kalacak.



Bu yangının yaşanmasında ihmallerin mimarı olan 11 kişi tutuklandı. Bunlardan bir kısmı ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalacak. Bir kısmı ceza alacak, sonra af çıkacak. Ölenler öldükleriyle kalacak.



Ölüyoruz…



Depremde ölüyoruz…



Yangında ölüyoruz…



Madende rızkımızı ararken göçük altında kalıp ölüyoruz…



Tren kazasında ölüyoruz…



Toprak kaymasında ölüyoruz…



Selde ölüyoruz…



Mütemadiyen ölüyoruz.



Ölen sadece insanlar değil.



Ölen toplumsal ahlak, siyasal ahlak, ülkenin ahlakı…



Ölen bu toplumun vicdanı, edebi, hayası…



Ölmeyen her şartta yaşayansa…



Etkisi olmayan ama yetkisi olan yetkisizler.



Onlar yetkilerini hakkaniyet doğrultusunda değil, çıkarları doğrultusunda kullanarak siyasette rol almaya devam ediyorlar.



Onlar için ister çocuk, ister kadın, ister bebek ölsün anlamlı değil, anlamlı olan tek şey var o da koltukları,

Dedim ya toplumsal ahlakta bozuldu. Yaşanan olaydan sonra kayak otellerinde rezervasyon iptali yapmak isteyen tatilcilere para iadesi yapmayan otel ve işletmelere gerekli uyarı ve cezai müeide uygulanmalı gereği yapılmalıdır.



Yüreğimiz yanıyor, hatta kanıyor. 79 vatandaşımızı, canımızı yangında kaybettik. Bazıları yanarak öldü, bazıları dumandan boğuldu. Her insan bir dünya. Tam 79 dünya aynı anda yıkıldı, yok oldu, kül oldu.



Kayak turizminin yapıldığı oteller her zaman sömestr tatilinde yoğun olur. Kartalkaya, Uludağ, Erciyes, Palandöken otellerinde acil müdahale için itfaiye ve ambulans bulundurma zorunluluğu var. Hatta ormanlık alan içinde bulunan eğitim kurumlarında, üniversitelerde de durum aynı.

Burada ihmaller zinciri var. Denetleme ve ruhsat ile ilgili eksiklikler bu durumun yaşanmasına sebebiyet verdi.

Belediyenin bakanlığı, bakanlığın belediyeyi suçlamasının hiçbir önemi yoktur. Önemli olan tek şey vaktinde gerekli uyarıların yapılmasıydı. Yapılmadı. Atlandı…

Fatura edildi 79 cana, canımıza…

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, “Gün siyaset yapma günü değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Oteli denetleme sorumluluğunun Bolu Belediyesi’ne mi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na mı ait olduğu 10 gün içinde ortaya çıkacak” diye konuştu.

Bu ifadeler itidalli duruşu temsil etmektedir.

Fakat bu büyük faciadan sonra denetimler artmalı. Göz yumulmamalıdır.

Otelin denetim yetkisinin bakanlıkta olduğu bir senaryoyu düşünelim.

Grand Kartal Otel Bolu Belediyesine ruhsat yenileme için başvuruda bulunmuş. Eksik olan 7 kalem olunca başvuruyu geri çekmiş.

Belediye işte tam da bu noktada işini yapmamıştır.

Belediye eksikleri olan bu işletmeyi bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Ama yapmamıştır.

O nedenle ihmal varsa bu ihmal tek taraflı değildir.

Siyasi ahlakın gereği yapılmamıştır.

Dedim ya toplumsal ahlakta sınıfta kaldı… Hemen yanı başınızdaki otelde 79 can yanarak öldü. Gece yarısı onların çığlıklarını, kurtarın bizi seslerini duydunuz. O çığlıklar hala bu kadar derin ve tazeyken, siz kayak yapmaya, eğlenmeye devam ediyorsunuz.

Hiç mi insanlıktan nasip almadınız?

Hiç mi vicdanınız, utanmanız yok?

Yazıklar Olsun hem de tam 79 defa…