Ağustos bombası Batshuayi! İşte Fener'i uçuracak golcü
Fenerbahçe, taraftarlarını ayağa kaldıracak golcü hamlesini yapmak isterken sarı-lacivertlilerin hedefi Belçikalı golcü.
AĞUSTOS BOMBASI BATSHUAYI - Fenerbahçe, taraftarlarını ayağa kaldıracak golcü hamlesini yapmak için Premier Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesini bekliyor. Yönetim 8 Ağustos'a kadar Chelsea'de kalması halinde ünlü Belçikalı yıldız Michy Batshuayi'yi kiralamak için düğmeye basacak.
ONYEKURU ASLAN'A KALDI - Milli takımda yeterince oynayamayan genç yıldız, Ada'da çalışma izni alamayacak. Everton Kulübü'nün "Milli takımda oynama yeterliliği" sebebiyle İngiltere'de çalışma izni çıkartamadığı Onyekuru, Afrika Uluslar Kupası'nda da yedek kaldı. 22 yaşındaki Nijeryalı yeniden Cim Bom'a kiralanacak.(
SOL BEKTE SON ADAY RIZA DURMISI - Beşiktaş için flaş bir iddia İtalya'dan geldi. Çizme basını sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Rıza Durmisi için Lazio'ya teklifte bulunduğunu iddia etti. Geçen sezon beklentilerin çok altında kalan Durmisi için görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.
YİNE YENİ YENİDEN DENİZ TÜRÜÇ - Orta sahayı güçlendirmek ve alternatif yaratmak isteyen Aslan, yeniden Kayserispor forması giyen Deniz Türüç'ü gündemine aldı. Daha önce milli oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkaran Galatasaray, sarı-kırmızılılara iyileştirilmiş yeni bir öneri sunacak.