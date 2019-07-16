Ağustos bombası Batshuayi! İşte Fener'i uçuracak golcü

SOL BEKTE SON ADAY RIZA DURMISI - Beşiktaş için flaş bir iddia İtalya'dan geldi. Çizme basını sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Rıza Durmisi için Lazio'ya teklifte bulunduğunu iddia etti. Geçen sezon beklentilerin çok altında kalan Durmisi için görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.