Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Suriyelilere sıcak çorba dağıttı gönülleri ısıttı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Suriyeli çıkışlarıyla gündeme sıkça gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yeni göndermede bulundu.
Ağrı otogarı bahçesine çadır kurduran Başkan Sayan, sayıları bine yaklaşan göçmenlere düzenli bir şekilde sıcak çorba ve ekmek ikram edilmesi talimatını verdi. Göçmenlere çorba dağıtan ve aynı sofrada çorba içen Sayan, çadırın sürekli kurulu olacağını belirtti.
'Kardeşlerimizin rahat bir şekilde günlerini geçirmelerini sağlayacağız'
Savcı Sayan göçmenlerin günlerini rahat bir şekilde geçirmelerini istediğini belirterek "Bugün burada mülteci konumunda olan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş’ten gelen kardeşlerimiz var. Ağrı otogarında kalıyorlardı. Dün itibari ile çadır kurduk, bundan sonra bu çadırda kalacaklar. Çorba, ekmek ve su ikram ederek kardeşlerimizin rahat bir şekilde günlerini geçirmelerini sağlayacağız.
'Bizim görevimiz onları ekmeksiz bırakmak değil'
Bunlar bizim kardeşlerimiz, misafirlerimiz, Allah kimseyi vatanından, toprağından etmesin. Ama bugün bunlar mecburi bir şekilde buraya gelmiş olabilirler. Bizim görevimiz onları dışlamak, onları ekmeksiz bırakmak değil. Bizim görevimiz Ağrı halkıyla birlikte onları doyurmak, onları misafir etmek.
Ben Ağrı halkına da teşekkür ediyorum, buradaki mülteci kardeşlerimizi kucaklamışlar, herkes elinden gelen desteği yapıyor. Biz de belediye olarak çadırımızı kurduk. Çorbamız sıcak bir şekilde kaynıyor. Buradaki kardeşlerimize ikram ediliyor. Ben de bugün onlarla birlikte çorba içip aynı ekmeği böldük. Bölmeye çalıştığımız ekmek Ağrı halkının ekmeğidir.