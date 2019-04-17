Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Suriyelilere sıcak çorba dağıttı gönülleri ısıttı

'Bizim görevimiz onları ekmeksiz bırakmak değil'

Bunlar bizim kardeşlerimiz, misafirlerimiz, Allah kimseyi vatanından, toprağından etmesin. Ama bugün bunlar mecburi bir şekilde buraya gelmiş olabilirler. Bizim görevimiz onları dışlamak, onları ekmeksiz bırakmak değil. Bizim görevimiz Ağrı halkıyla birlikte onları doyurmak, onları misafir etmek.