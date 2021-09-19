'Ağlayamıyorum' deyip Birce Akalay itiraf etti: cesaret isteyen deneyimlerdi

35 yaşı devirdikten sonra geçen yıllar sende neleri değiştirdi?

Tam 35 yaşımda kalp sağlığımla ilgili bir problem yaşamıştım. O sırada şunu öğrendim: Bir tane kalbim var ve ona iyi bakmak zorundayım. Ama kendiminki kadar herkesin kalbine iyi bakmam gerek. İnsanların emeğine, yaşantısına, kimliğine saygının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha özümsedim. Çok arkadaşım var şükürler olsun ve hayatın paylaştıkça değerlendiğine inanırım. Ama bu aralar iç hesaplaşmalarımı yaptığım bir zamandayım.