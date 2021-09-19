'Ağlayamıyorum' deyip Birce Akalay itiraf etti: cesaret isteyen deneyimlerdi
Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı Fox TV'deki Son Yaz dizisine transfer olan Birce Akalay çarpıcı itiraflarda bulundu.
Yer Gök Aşk, Küçük Ağa, Evli ve Öfkeli, Siyah Beyaz Aşk, Ağlama Anne yapımlarındaki rolüyle hafızalarda yer edinen Birce Akalay son olarak ekranlara Babil dizisiyle gelmişti. Reytinglerde umduğunu bulamayan dizi kısa sürede final yapmıştı. Son Yaz dizisiyle ekrana dönecek olan Akay, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu.
Son röportajımızı dört yıl önce yapmışız. O günden bugüne zaman nasıl geçti?
Çok güzeldi, içime sinen işler yaptım. Güzel dostlar edindim, hatıralar biriktirdim.
Şu sıralar nasıl bir ruh halindesin?
Yaşadığımız bu zamanın verdiği durgunluk, dinginlik hepimizde mevcut. Pandeminin bizi artık sokaklara çıkacağımız noktada özgür bırakmasıyla biraz özlediğim şeyleri yapmaya başladım. “Sokak insana omurga takar” sözünü çok severim. Ben sokağı, sokakta vakit geçirmeyi sevdiğim için şu sıralar tam benim mevsimim. Ayrıca ürettiğim, verimli bir dönemdeyim.
35 yaşı devirdikten sonra geçen yıllar sende neleri değiştirdi?
Tam 35 yaşımda kalp sağlığımla ilgili bir problem yaşamıştım. O sırada şunu öğrendim: Bir tane kalbim var ve ona iyi bakmak zorundayım. Ama kendiminki kadar herkesin kalbine iyi bakmam gerek. İnsanların emeğine, yaşantısına, kimliğine saygının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha özümsedim. Çok arkadaşım var şükürler olsun ve hayatın paylaştıkça değerlendiğine inanırım. Ama bu aralar iç hesaplaşmalarımı yaptığım bir zamandayım.
Arkadaşların, seni yakından tanıdıkça en şaşırdıkları yanının ne olduğunu söylüyor?
Dışarıdan sınırları olan, sert mizaçlı durduğumu söylerler. Ama bir restoranda saçımı tarayacak, çantamdan aynamı çıkarıp makyajımı tazeleyecek kadar da rahatımdır aslında.