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Ağır koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Daireye giren dehşete düştü

İhlas Haber Ajansı
Ağır koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Daireye giren dehşete düştü

ISPARTA'da 20 yaşındaki genç kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kokudan rahatsız olan komşularının ihbarı üzerine olay ortaya çıkarken, genç kadının ölüm sebebi araştırılıyor.

Ağır koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Daireye giren dehşete düştü

Mahalledeki bir dairede yoğun koku sebebiyle apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Ağır koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Daireye giren dehşete düştü

Ekiplerin incelemesi sonucu kokunun bir daireden geldiği anlaşıldı. Dairenin kapısının açılmaması üzerine ekipler aşağı pencereden daireye girdiğinde 20 yaşındaki Merve Başkal’ın hareketsiz bedeni ile karşılaştı. 

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Ağır koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Daireye giren dehşete düştü

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Merve Başkal’ın kaybettiği anlaşıldı. Yapılan ilk incelemede genç kadının 3-4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

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Ağır koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Daireye giren dehşete düştü

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Merve Başkal’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni ve zamanının belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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