'Ağır abi' KAPGAN görücüye çıktı! İsminin anlamı dikkat çekmişti: İşte KAPGAN'dan ilk fotoğraf...
Dijital birliğin "ağır abisi" KAPGAN, isminin anlamıyla geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. KAPGAN, ilk kez görücüye çıkacağı söylenen SAHA Expo’da bugün yerini aldı. İşte ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN'dan gelen ilk görüntü...
HAVELSAN, "dijital birlik" konsepti için bir süredir insansız kara, hava ve deniz araçları geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.
Şirket, bu çalışmaların ilk örneği olarak, orta sınıf insansız kara aracı Barkan'ı geliştirdi. Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda yeni yetenekler kazanan Barkan'ın yakın zamanda envantere girmesi bekleniyor.
HAVELSAN, bu çalışmanın devamı olarak bir süredir ağır sınıf insansız kara aracına yönelik çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar sonunda da ortaya Kapgan çıktı.
Kapgan, SAHA İstanbul tarafından 25-28 Ekim'de düzenlenecek SAHA Expo Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda ilk kez sergilendi.