Afyonkarahisar’da korkunç olay! Her şey 2 ay içinde oldu kan kusarak hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da mide küçültme ameliyatı olan 52 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra kan kusarak hayatını kaybetti. Genç kadının yeğeninin açıklamaları dehşete düşürdü.
52 yaşındaki Serpil Aydemir mide küçültme ameliyatı için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine başvurdu. 2 çocuk annesi Aydemir’in ameliyatı hastane Genel Cerrahi Servisinde yapıldı. Ancak ameliyattan 2 gün sonra taburcu edilen kadın evine gönderildikten sonra rahatsızlanınca tekrar hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan Aydemir, sonrasında yaşanan iç kanama sonrası hayatını kaybetti.
Mide küçültme ameliyatından ölüme giden olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan kadının yeğeni Gökhan Kocaman, ameliyat için teyzesi Serpil Aydemir’i doktorun ikna ettiğini öne sürdü. Kocaman şunları söyledi:
Teyzem yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya çıkardılar. Doktor ne dediyse bir hepsine harfiyen yerine getirdik. Birkaç gün sonra doktor ‘durumu iyi, artık hiçbir riski yok’ dedi. Daha sonra bizden oksijen makinesi istedi bizde aldık. Ondan sonra doktor teyzemi taburcu etti.
Teyzem tekrar rahatsızlandı. Bu sefer ki rahatsızlığında ağzından, alt kısmından ve arka kısmından pıhtı gibi neredeyse bir kova kan çıktı. Biz bu defa Emirdağ Devlet Hastanesine gittik. Oradaki doktor teyzemin iç kanama geçirdiğini söyleyerek ameliyat olduğu hastane olan AFSÜ’ye naklini gerçekleştirdi.