Afyonkarahisar’da korkunç olay! Her şey 2 ay içinde oldu kan kusarak hayatını kaybetti

Teyzem tekrar rahatsızlandı. Bu sefer ki rahatsızlığında ağzından, alt kısmından ve arka kısmından pıhtı gibi neredeyse bir kova kan çıktı. Biz bu defa Emirdağ Devlet Hastanesine gittik. Oradaki doktor teyzemin iç kanama geçirdiğini söyleyerek ameliyat olduğu hastane olan AFSÜ’ye naklini gerçekleştirdi.