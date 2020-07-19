Afyonkarahisar'da 60 yıllık gizemli türbe! Yerini değiştirmek isteyen kepçe kırıldı
AFYONKARAHİSAR’da yaklaşık 60 yıldan bu yana yol ortasında duran ‘Askeri Baba’ isimli şair ve filozof Gülaboğlu Muhammed Askeri’ye ait türbe görenleri hayrete düşürüyor.
Çavuşbaşı mahallesinde belediye tarafından 1960’lı yıllarda bulunduğu yerden kaldırılmak istenirken kepçelerin bozulduğu bilinen türbenin, yol ortasında olmasına rağmen çevresinde hiçbir trafik kazası da yaşanmadığı belirtildi. Aslen Kütahyalı olan Gülaboğlu Muhammed Askeri’nin Afyonkarahisar’a 17. yüzyılda müderris (camide ders veren kimse) olarak geldiği biliniyor.
Afyonkarahisar'ın kültür hayatı bakımından önemli yere sahip olduğu o dönem Muhammed Askeri'nin bugünkü sağlık ocağının bulunduğu yerdeki Hisarardı Medresesi’nde görev yaparken şair olduğu da bilinenler arasında.
280 civarındaki beyitte 59 ayete yer verdi
Muhammed Askeri, uzun yıllar Halveti şeyhi olarak görev yaptı. Mutasavvıf divan şairi olan Muhammed Askeri, 4 bin beyitlik divanında aruz ve hece ölçüleriyle yazdığı şiirlerde dini ve ahlaki konuları işledi. Bu arada ayetlerden ve hadislerden faydalanan Muhammed Askeri, 280 civarındaki beyitte 59 ayete yer verdi.
Bazı kaynaklara göre mezarı Kütahya'da
Muhammed Askeri'nin divanının bir nüshası Afyonkarahisar’da, biri Konya’da ve üçüncüsü İstanbul Üniversitesi kitaplığında bulunuyor. 35 yılın ardından vefat eden Muhammed Askeri’nin bugün türbesinin olduğu yere gömüldüğüne inanılıyor. Bazı kaynaklarda ise mezarının Kütahya’da olduğu belirtiliyor.