Afyonkarahisar'da 60 yıllık gizemli türbe! Yerini değiştirmek isteyen kepçe kırıldı

280 civarındaki beyitte 59 ayete yer verdi

Muhammed Askeri, uzun yıllar Halveti şeyhi olarak görev yaptı. Mutasavvıf divan şairi olan Muhammed Askeri, 4 bin beyitlik divanında aruz ve hece ölçüleriyle yazdığı şiirlerde dini ve ahlaki konuları işledi. Bu arada ayetlerden ve hadislerden faydalanan Muhammed Askeri, 280 civarındaki beyitte 59 ayete yer verdi.