Afyon'da kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yapan baba Mehmet Pişkin, şöyle dedi:

“Ben dışarıdaydım. Annesi ve kardeşlerinin yanından akşam 6 sularında ayrılmış. Akabinde akşam amcası ile görüşmüş. Herhangi bir sağlık problemi yok. Ayrıca aile bireylerinin içinden ayrılabilecek, yani fevri davranabilecek bir çocuk değil. ‘Dön gel’ çağrısı yapacağımız bir şey yok ama ben kötü, art niyetli insanların yapmış olduğunu düşünüyorum. Kaçırıldığını düşünüyorum.”