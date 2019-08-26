Afyon'da kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Demirören Haber Ajansı
AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde, "Düğüne gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan Bayram Pişkin’in (15) cansız bedeni bulundu.
AFYONKARAHİSAR Sandıklı’da ailesiyle oturan Bayram Pişkin, önceki gün İstasyon Mahallesi’ndeki evden çıktı.
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Pişkin daha sonra amcası Süleyman Pişkin ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Düğüne gidiyorum" dedi.
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Bayram Pişkin’den bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarmaya bildirdi.
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Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yapan baba Mehmet Pişkin, şöyle dedi:
“Ben dışarıdaydım. Annesi ve kardeşlerinin yanından akşam 6 sularında ayrılmış. Akabinde akşam amcası ile görüşmüş. Herhangi bir sağlık problemi yok. Ayrıca aile bireylerinin içinden ayrılabilecek, yani fevri davranabilecek bir çocuk değil. ‘Dön gel’ çağrısı yapacağımız bir şey yok ama ben kötü, art niyetli insanların yapmış olduğunu düşünüyorum. Kaçırıldığını düşünüyorum.”
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