Afyon'da AVM'de korku dolu dakikalar! Çantadaki silah patladı bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da infaz koruma memuru olarak görev yapan Hikmet G., (49) akrabası olan Basri Y. (20) ile birlikte AVM’ye alışveriş yapmak için geldi. İkili girdiği bir mağazada dolaşırken iddiaya göre, Hikmet G.’nin çantasında bulunan ruhsatlı tabancası bilinmeyen bir sebepten ateş aldı.