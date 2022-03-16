Afrin gazisi beratını almaya 2,5 yaşındaki oğluyla geldi duygulu anlar yaşandı

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, vatan, bayrak, bağımsızlık, ezan uğrunda can veren kahramanların hatıralarını yad etmek, şehit yakınları ve gazilere olan şükran borçlarını ifa etmek üzere bir araya geldiklerini belirtti. Aziz şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Erdoğan, "Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Kahraman gazilerimize mücadeleleri ve cesaretleri sebebiyle en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.