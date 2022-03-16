Afrin gazisi beratını almaya 2,5 yaşındaki oğluyla geldi duygulu anlar yaşandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şehit yakını ve gazilere, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Antalya'daki törene Afrin gazisi beratını almaya 2,5 yaşındaki oğluyla geldi,
Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile yurt içinde veya yurt dışında gösterdiği başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına gurur kaynağı teşkil eden şehitlerin yakınları ve gaziler için Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni gerçekleştirildi. Törende duygu dolu anlar yaşandı.
Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, vatan, bayrak, bağımsızlık, ezan uğrunda can veren kahramanların hatıralarını yad etmek, şehit yakınları ve gazilere olan şükran borçlarını ifa etmek üzere bir araya geldiklerini belirtti. Aziz şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Erdoğan, "Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Kahraman gazilerimize mücadeleleri ve cesaretleri sebebiyle en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.
Bugün, Ankara'da ikamet eden 26 şehit yakını ve gazilere devlet övünç madalyası tebliğ ettiklerini, diğer illerde de 350 hak sahibine Cumhurbaşkanı'nı temsilen valiler tarafından madalyalarının takdim edildiğini ifade eden Erdoğan, böylece ülke genelindeki 376 şehit yakını ve gaziye devlet övünç madalyalarını tevcih ettiklerini söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak katılımcılar nezdinde tüm şehit yakınları ve gazilere şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: