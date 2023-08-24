Afrika'nın Venedik'i diyorlar ama hikayesi çok başka!

Benin'in en büyük şehri Cotonou yakınlarındaki Nokoue Gölü’nde yer alan ve şimdilerde turistlerin de ilgisini çekmeye başlayan, şirin bir balıkçı köyü olan Ganvie, Afrika’nın en büyük yüzen köyü olması nedeniyle benzersiz bir konuma sahip.