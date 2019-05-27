Afrika sıcakları geliyor! 3 büyük kent 30 derecenin üzerine çıkacak
Hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla sıcaklıkların 5-10 derece artması bekleniyor.
Hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların 5-10 derece artacak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıkların 5-10 derece artması bekleniyor.
Mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacak: Sıcaklıkların özellikle salı gününden itibaren iç kesimlerde mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacağı öngörülüyor.
3 büyük kent 30 derecenin üzerine çıkacak: Bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 35, Şanlıurfa'da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de 38, Denizli, Düzce ve Malatya'da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır'da 35, Kayseri ve Isparta'da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.