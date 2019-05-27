Afrika sıcakları geliyor! 3 büyük kent 30 derecenin üzerine çıkacak

3 büyük kent 30 derecenin üzerine çıkacak: Bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 35, Şanlıurfa'da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de 38, Denizli, Düzce ve Malatya'da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır'da 35, Kayseri ve Isparta'da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.