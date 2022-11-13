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Afra Saraçoğlu'nun süper minili paylaşımına beğeni yağdı! 'Antep fıstığı!'

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Afra Saraçoğlu'nun süper minili paylaşımına beğeni yağdı! 'Antep fıstığı!'

Ekranların şu sıralar en çok izlenen yapımlarından Yalı Çapkını'nda Seyran karakterini canlandıran Afra Saraoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni kareler ile hayranlarının aklını başından aldı. Süper minili kombiniyle kamera karşısına geçen güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Afra Saraçoğlu'nun süper minili paylaşımına beğeni yağdı! 'Antep fıstığı!'

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla takipçilerinden ilgi topladı. Afra Saraçoğlu'nun paylaşımına Çağlar Ertuğrul, Beril Pozam, Alina Boz, Cemal Canseven, Danla Bilic ve Mert Yazıcıoğlu gibi ünlü isimler beğeni yağdırdı.

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Afra Saraçoğlu'nun süper minili paylaşımına beğeni yağdı! 'Antep fıstığı!'

Özcan Deniz'in keşfettiği Afra Saraçoğlu, Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

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Afra Saraçoğlu'nun süper minili paylaşımına beğeni yağdı! 'Antep fıstığı!'

Selanik göçmeni bir ailenin kızı olan ünlü oyuncu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde milyonları ekrana kilitliyor.

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Afra Saraçoğlu'nun süper minili paylaşımına beğeni yağdı! 'Antep fıstığı!'

Afra Saraçoğlu'na Öğretmen dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir eşlik ediyor.

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