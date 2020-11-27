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AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti! İşte 2020'ye damga vuran fotoğraflar

AFP, 2020'ye damga vuran yılın fotoğraflarını yayımladı. Dünyanın farklı bölgelerinde yıl boyu yaşanan olayları kapsayan fotoğraf koleksiyonda inanılmaz fotoğraflar var. İşte fotoğraflarla 2020 yılının özeti...

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