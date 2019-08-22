Afili Aşk'ta mantık hataları peş peşe geldi! İzleyici yuh çekti

İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğlu Kerem ile Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe'nin komik aşk hikayesini anlatan Afili Aşk dizisinin başrollerinde. Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk gibi genç isimlerim yanı sıra Altan Erkekli, Neşe Beykent gibi usta oyuncular da var.