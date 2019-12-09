Afili Aşk'ın Ayşe'si kalça dekoltesi fazla kaçırdı tepki yağdı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan romantik komedi tadındaki Afili Aşk dizisi ilgiyle takip ediliyor. Dizinin oyuncuları da yakın mercek altında. Özellikle Ayşe rolündeki başrol oyuncusu Burcu Özberk son pozları ile olay oldu.
Sevilen dizİ Afili Aşk reytinglerde Kanal D'nin yüzünü güldürmeye, izleyicisine de keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Sıcak, samimi ve aşk kokan senaryosu ile her hafta rakiplerinden sıyrılan dizinin oyuncuları da yakından takip ediliyor.
Özellikle Güneş'in Kızları dizisi ile tanıdığımız ve Afili Aşk ile zirveye çıkan güzel oyuncu Burcu Özberk hem performansı hem fiziği hem de verdiği iddialı pozlarla gündemde.
29 yaşındaki başarılı isim aynı dizideki partneri Çağlar Ertuğrul ile harika bir uyum sağladı. İkiliyi birbirine çok yakıştıran seyirci onları sosyal medyada yılın çifti ilan etti. İkilinin uyumu diziyi daha da gerçekçi yaptı ve Afili Aşk kısa sürede zirveye oturdu.
Hal böyle olunca dizinin yıldızı Burcu Özberk'ın sosyal medya takipçisi ikiye katlandı, Özberk'te daha sık paylaşım yapmaya başladı. Fakat özellikle son günlerde Özberk'in verdiği cesur pozlar hem dizinin seyircisini hem de takipçilerini kızdırdı.