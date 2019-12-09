Afili Aşk'ın Ayşe'si kalça dekoltesi fazla kaçırdı tepki aldı

29 yaşındaki başarılı isim aynı dizideki partneri Çağlar Ertuğrul ile harika bir uyum sağladı. İkiliyi birbirine çok yakıştıran seyirci onları sosyal medyada yılın çifti ilan etti. İkilinin uyumu diziyi daha da gerçekçi yaptı ve Afili Aşk kısa sürede zirveye oturdu.