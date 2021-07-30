Afgan mültecilere sosyal medyadan tepki yağdı! Demet Akalın, Sinan Akçıl, Işın Karaca...
Afgan mültecilerin Van üzerinden Türkiye'ye giriş yapmasına sosyal medyada tepkiler yükseliyor. Kocaeli'de bir dükkana girdikleri ve dükkan sahibini darp ettikleri iddia edilen bir grup Afgan mültecinin videosunu paylaşan Demet Akalın, Instagram'dan isyan etti.
Mültecilerle ilgili tartışmalar devam ederkenbir çıkış da ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, meslektaşı Sinan Akçıl'ın Afgan mültecilere ait olduğu iddia edilen videolu paylaşımına Instagram'da yer vererek tepki gösterdi. Gönderide yer alan videoda, Afgan uyruklu mülteciler oldukları iddia edilen bir grup erkeğin, Kocaeli'de bir dükkana girerek, dükkan sahibini darp ettikleri anlaşılıyor.
"Avrupa keyif çatarken ben cennet ülkemde..."
Akalın, videoyu şu notla paylaştı:
5 Afgan uyruklu kişinin Kocaeli'de bir dükkana saldırı anı... İzle sen karar ver. Hayatım boyunca hümanist bir yapım oldu, ırkçılığa, ayırımcılığa karşı çıktım... AMA artık buna bir DUR demek gerekiyor... Avrupa keyif çatarken ben cennet ülkemde tanımadığım fazladan 7,8 milyon insanla yaşamak İSTEMİYORUM. Biraz insaf. Çocuklara, kadınlara kapımız açık, devletimiz elinden geleni hep yaptı onlar için AMA artık galiba biraz kapanmalı bu kapılar bu insanlara."
AFGAN MÜLTECİLERİN KOCAELİ'DE DÜKKAN SAHİBİNİ DARP ETTİĞİ O ANLAR
Sinan Akçıl da aynı videoyu Instagram hesabında Hikaye olarak paylaşıp tepki göstermişti.