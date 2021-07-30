Afgan mültecilere sosyal medyadan tepki yağdı! Demet Akalın, Sinan Akçıl, Işın Karaca...

"Avrupa keyif çatarken ben cennet ülkemde..."

Akalın, videoyu şu notla paylaştı:



5 Afgan uyruklu kişinin Kocaeli'de bir dükkana saldırı anı... İzle sen karar ver. Hayatım boyunca hümanist bir yapım oldu, ırkçılığa, ayırımcılığa karşı çıktım... AMA artık buna bir DUR demek gerekiyor... Avrupa keyif çatarken ben cennet ülkemde tanımadığım fazladan 7,8 milyon insanla yaşamak İSTEMİYORUM. Biraz insaf. Çocuklara, kadınlara kapımız açık, devletimiz elinden geleni hep yaptı onlar için AMA artık galiba biraz kapanmalı bu kapılar bu insanlara."

AFGAN MÜLTECİLERİN KOCAELİ'DE DÜKKAN SAHİBİNİ DARP ETTİĞİ O ANLAR