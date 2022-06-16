Afgan çete 7 yabancıyı İtalya vaadiyle İstanbul'da rehin aldı! Ailelerinden fidye istediler
İSTANBUL’un Bayrampaşa ilçesinde bir evde fidye için rehin alınan Pakistan ve Bangladeş uyruklu 7 kişi düzenlenen operasyonla kurtarıldı. 5 kişilik Afgan uyruklu çete üyesi gözaltına alındı. Afgan çetenin, 7 yabancıya İtalya'ya götürme vaadiyle rehin alıp, ailelerinden fidye istediği ortaya çıktı.
İstanbul'da silahlı kişiler, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 7 kişiyi fidye amaçlı bir evde rehin aldı. Ardından Pakistan uyruklu bir kişi, dün karakola giderek yakını ile birlikte 7 kişinin silahlı kişilerce 7 gündür Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir evde rehin tutulduğu bilgisini aktardı. İhbar üzerine olay yerine hemen polis sevk edildi. Sabah saat 09.00 sıralarında gönderilen polis ekipleri, ilk olarak binanın çevresini kuşatarak operasyon kararı aldı.
İtalya’ya götürülme yalanıyla kandırılmışlar
Eve baskın düzenleyen emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 7 kişi kurtarıldı. Baskında, Afganistan uyruklu A.K., İ.A., S.C., A.H. ve M.Ş. adlı 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda 1'i kurusıkıdan bozma olmak üzere 2 ruhsatsız tabanca, 3 kasatura, 2 bıçak ve gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, rehinelerin İtalya’ya götürülme bahanesiyle söz konusu adrese yönlendirildikleri, burada bir hafta süreyle silah ve bıçak zoruyla alıkonuldukları, cep telefonları ve paralarının gasp edildiği aktarıldı.