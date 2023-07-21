Afetzedelerin temel ihtiyaçları "Afet Treyleri" ile karşılanacak!
Treyler Sanayicileri Derneğince olası afetlerin ardından sağlık, beslenme, enerji gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla geliştirilen mobil araç, AFAD ya da Türk Kızılay'a bağışlanacak
Treyler Sanayicileri Derneğince (TREDER) geliştirilen "afet treyleri", depremzedelerin sağlık, beslenme ve enerji gibi ihtiyaçlarını tek noktadan karşılama imkanı sunuyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından harekete geçen Türk treyler sektörü temsilcisi TREDER, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olunması amacıyla "Afet Treyleri" projesini hayata geçirdi.
TREDER üyesi firmalar ve tedarikçileri tarafından gönüllülük esasıyla Sakarya'da üretilen mobil araç, afetzedelerin sağlık, beslenme ve enerji gibi temel ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayacak.
Saatte 600 ekmek ve 600 kişilik çorbanın üretilebildiği tam otomatik mutfağa sahip treylerde, 22 malzeme dolabı, 2 ton atık su, 2 ton temiz su deposu, 4 kişilik oda, 50 kWh jeneratör, 20 kişilik telefon şarj ünitesi, her türlü makine ve ekipmanın bulunduğu oda ile erkek ve kadınlar için vakum sistemiyle çalışan tuvalet ve banyolar yer alıyor.