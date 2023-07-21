Afetzedelerin temel ihtiyaçları "Afet Treyleri" ile karşılanacak!

Saatte 600 ekmek ve 600 kişilik çorbanın üretilebildiği tam otomatik mutfağa sahip treylerde, 22 malzeme dolabı, 2 ton atık su, 2 ton temiz su deposu, 4 kişilik oda, 50 kWh jeneratör, 20 kişilik telefon şarj ünitesi, her türlü makine ve ekipmanın bulunduğu oda ile erkek ve kadınlar için vakum sistemiyle çalışan tuvalet ve banyolar yer alıyor.