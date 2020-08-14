AFAD'dan Rize ve Artvin için sel uyarısı! Gece saatlerine dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından Rize ve Artvin için AFAD'dan da son dakika uyarı geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından ani sel ve su baskınına karşı uyardı. Yetkililer özellikle gece saatleri için dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanağın, Rize geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa) gece saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması bekleniyor.
Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AFAD'dan da uyarı geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD), Twitter hesabından Rize ve Artvin çevrelerini ani sel ve su baskınına karşı uyardı.
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Bugün, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.